Ветераны Тюменской области сыграли в мини-футбол

Первенство Тюменской области по мини-футболу, посвященное памяти арбитра Всесоюзной категории Александра Кондратьевича Руслякова, подошло к концу. Соревнования были "жаркими", игроки азартно и эмоционально боролись за победу в каждом матче.

Участниками стали восемь команд из Тюмени, Тобольска и Когалыма, в составе которых спортсмены старше 40 лет, и шесть – из Урая, Тюмени, Когалыма, Губкинского и Тюменского района, в них сыграли футболисты старше 50 лет.

В соревнованиях среди футболистов старше 50 лет звание победителя заработала команда "Армада" из Урая. Второе место заняла "Грант+" из Губкинского, а третье – "Чинги-Тура". Лучшим игроком турнира назвали Валерия Сергейчева из "Армады".

В состязаниях среди спортсменов старше 40 лет обладателем третьего места стала команда "Чинги-Тура" из областного центра. На второй позиции местный "Газромбанк", а победителем стала сборная "Тюмень", обыгравшая соперников со счетом 2:0. Отдельно были отмечены лучший игрок – Сергей Марадуда, и бомбардир – Денис Абышев, забивший 15 мячей.

Жизнь Дениса Абышева напрямую связана с мини-футболом и клубом "Тюмень". Спортсмен вошел в состав команды в 1999 году (именно тогда она была сформирована). Денис посвятил более 15 лет спортивной карьере, становился призером чемпионатов России, Европы и мира, а на данный момент является тренером МФК "Тюмень". Несмотря на имеющийся большой опыт, наш герой признался, что игры были непростыми.

"Соперники – опытные спортсмены, посвятившие многие годы мини-футболу, и каждый стремится к победе, поэтому игры были захватывающими. Мы приложили немало усилий, чтобы показать хорошие результаты. Для этого важно держать себя в форме, в этом мне помогает тренерская деятельность. Уже прошло пять лет, как я оставил профессиональный спорт, поэтому рад возможности вновь выйти на поле. Хочется подольше радовать себя и болельщиков хорошими играми", – поделился Денис Абышев.