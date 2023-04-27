Тренеры Тюменской области провели мастер-класс для омутинских баскетболистов

В селе Омутинском в ДЮСШ прошел мастер-класс для 60 юных баскетболистов провели ведущие тренеры Тюменской области.

Мастер-класс провели тренер мужской сборной "Гвардия" Сергей Воротников - мастер спорта России, серебряный призер Чемпионата России, MVP EuroCup 2007 - 2008, лучший снайпер Чемпионата России сезон 1999 - 2000 гг. и председатель "Региональной спортивной федерации баскетбола" Тюменской области, тренер женской студенческой сборной "Гвардия" Евгения Шуршилина. Ее воспитанники - неоднократные победители Чемпионата Уральского федерального округа, серебряные призеры Чемпионата России среди команд 1-й лиги, а также в их арсенале четвертое место в Лиге Белова Чемпионата АСБ.

Под руководством наставников юные баскетболисты отрабатывали технические и тактические приемы игры: "первую передачу", "остановку с тройной угрозой", "первый шаг", точность бросков, комбинации в "двойках", "тройках" и другие приемы. Участники мастер-класса получили не только профессиональные советы, но и автографы мастеров.

Евгения Шуршилина: