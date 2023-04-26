Тюменская каратистка выиграла "серебро" на всероссийских соревнованиях

14:27 26 апреля 2023
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В городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики прошли первенство России по каратэ (WKF) среди юношей и девушек 12-13 лет и всероссийские соревнования среди детей 10-11 лет. За награды турнира боролись более 750 юных спортсменов из 48 регионов страны. Тюменскую область представили 10 каратистов.

Соревнования проходили в разделах "Ката" - технический комплекс упражнений и "Кумитэ" - поединки.

Тюменской спортсменке Марии Лыйровой удалось стать обладательницей серебряной награды в весовой категории "до 36 кг" среди девушек 10-11 лет. Юная каратистка выступала в разделе "Кумитэ".

Мария занимается каратэ второй год и ей уже выпала возможность испытать свои силы в поединках со спортсменами, посвятившим куда большее время этому виду спорта. По словам тренера Людмилы Галашовой, у юной спортсменки большой талант, подкрепленный огромным желанием тренироваться и выкладываться на полную мощность.

Теги: дзюдо
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