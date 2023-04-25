Мотоциклисты Тюменской области открыли гоночный сезон

В Тюмени прошли областные чемпионат и первенство по мотоциклетному спорту в дисциплине "Суперкросс". На старт вышли более 80 спортсменов от 5 до 60 лет из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Тюменского района и гости из Омской области.

Одной из основных целей мероприятия стало формирование основного и резервного состава спортивной сборной команды, которая представит Тюменскую область на всероссийских и межрегиональных соревнованиях.

По завершению заездов были определены победители и призеры в личном и командном зачетах. В личном зачете первенства победителями стали:

Непомнящих Матвей (г. Ялуторовск) - Класс 50 см3

Тарасов Леонид (МАУ СШ "Старт XXI век" города Тюмени) - Класс 65 см3

Пинигин Максим (г.Тюмень/г.Тара "Застава Ермака") - Класс 85 см3

Мельников Артем (МАУ СШ "Старт XXI век" города Тюмени) - Класс 125 см 3 (юноши)

