Мотоциклисты Тюменской области открыли гоночный сезон

В Тюмени прошли областные чемпионат и первенство по мотоциклетному спорту в дисциплине "Суперкросс". На старт вышли более 80 спортсменов от 5 до 60 лет из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Тюменского района и гости из Омской области.
Одной из основных целей мероприятия стало формирование основного и резервного состава спортивной сборной команды, которая представит Тюменскую область на всероссийских и межрегиональных соревнованиях.
По завершению заездов были определены победители и призеры в личном и командном зачетах. В личном зачете первенства победителями стали:
Непомнящих Матвей (г. Ялуторовск) - Класс 50 см3
Тарасов Леонид (МАУ СШ "Старт XXI век" города Тюмени) - Класс 65 см3
Пинигин Максим (г.Тюмень/г.Тара "Застава Ермака") - Класс 85 см3
Мельников Артем (МАУ СШ "Старт XXI век" города Тюмени) - Класс 125 см 3 (юноши)
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