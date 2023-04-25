Скалолазы в Тюмени посоревнуются за место в сборной региона

С 25 по 28 апреля в легкоатлетическом манеже Тюмени пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по скалолазанию. В состязаниях примут участие порядка 200 спортсменов от 10 лет и старше из Тюмени и Ишима.

В первый день соревнований скалолазов ожидает зачет в дисциплине "Боулдеринг", затем они поспорят в лазании на трудность, а завершат чемпионат и первенство состязаниями на скорость.

Председатель тюменской областной Федерации скалолазания Станислав Лобзов:

Данные соревнования – отличная возможность для спортсменов получить спортивные разряды, приобрести опыт и показать себя. Как показывает практика, из большого количества участников только человек 30 отправляются на всероссийские старты, поэтому спортсменам нужно очень постараться и продемонстрировать все свое мастерство, ведь только победители и призеры смогут войти в состав сборной Тюменской области.

Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, смогут отправиться на выездные соревнования уже в июне.