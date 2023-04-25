Тюменские пловцы вернулись с чемпионата страны с медалями

В Казани прошел чемпионат России по плаванию. За звание лидера соревновались более 700 спортсменов со всей страны. В их числе расположились и шестеро лучших пловцов Тюменской области. Воспитанникам тренера Елены Юрченко удалось принести две медали.

Обладательницей бронзовой медали на дистанции 50 метров вольным стилем стала Елизавета Клеванович.

Победа в заплыве баттерфляем на дистанции 50 метров принесла Егору Юрченко золотую награду.

Золотая медаль на чемпионате страны стала самой весомой наградой за спортивную карьеру Егора. Как признается спортсмен, победа стала для него приятной неожиданностью. Ведь он ехал с целью хотя бы взойти на пьедестал.

– Ранее на данной дистанции на крупных соревнованиях мне удавалось занимать только пятые места, поэтому я был настроен решительно. Очень много тренировался и это принесло свои плоды! Я планирую улучшить свои результаты, чтобы удержать позицию победителя и хочу взять медаль за дистанцию 100 метров баттерфляем. Поэтому впереди еще много работы, – поделился Егор Юрченко.

Также стоит отметить, что в рамках чемпионата страны прошел финал B – соревнования для юниоров, на которых выявляют самых перспективных пловцов. Среди участников оказался тюменец Данил Жуков. Ему удалось первым прийти к финишу в заплыве брассом на 200 метров, а на дистанции 100 метров тем же стилем он стал третьим. Участие в чемпионате не принесло ему медалей, но за долгожданную награду он сможет побороться на первенстве России, которое пройдет в июле в Пензе.