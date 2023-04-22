Стало известно расписание первых матчей МФК "Тюмень" в ¼ плей-офф Суперлиги

24 апреля стартует ¼ финала плей-офф PARI Суперлиги по мини-футболу. За место в полуфинале будут бороться 8 российских клубов, для выхода в следующий тур нужно 3 победы в серии. Соперником МФК "Тюмень" станет "Норильский никель". Для нашей команды первые матчи пройдут на выезде, в Норильске. 24 и 25 апреля поединки состоятся в спорт-холле "Айка".

В воскресенье, 30 апреля, состоится третий матч – в тюменском СК "Центральный". Если победитель не будет определен, то четвертый матч пройдет 1 мая. В случае счета в серии 2-2 назначат пятый матч – 6 мая, сообщает Вслух.ру.

Первые два выездных матча пропустит капитан "Тюмени" Артем Антошкин из-за дисквалификации: в последнем поединке чемпионата он получил красную карточку.