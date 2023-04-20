Тюменские мотоциклисты открывают гоночный сезон

22 апреля в Тюмени пройдут чемпионат и первенство области по мотоциклетному спорту в дисциплине суперкросс. Состязания быстрейших примет спортивная школа "Старт XXI век" (ул. Высотная, 1, корп. 4). Торжественное открытие соревнований состоится в 12:00.

Суперкросс или его еще называют стадион-кросс - это зрелищная дисциплина мотоспорта, где борьба идет на компактной трассе, на которой круг занимает меньше минуты. За 10 минут заезда участники показывают высокий темп гонки и спурт – кратковременное резкое увеличение скорости.

По предварительным данным, на старт выйдут спортсмены от 6 до 50 лет из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, Тюменского района и Заводоуковского городского округа. Гостями события станут победители и призеры соревнований Уральского и Сибирского округов из Омской и Свердловской областей.

Спортсменам предстоит выполнить по два заезда. Юные мотоциклисты до 8 лет поедут 7 минут и финальный круг, а остальные – 10 минут и также завершат гонку финальным кругом.

Зачет пройдет в классах, равных объему двигателя транспорта: 50, 65, 85, 125 куб см (юноши), 250 куб. см. Также есть два зачета, регламентирующие возраст участников - "Открытый" (спортсмены от 35 лет и старше на мотоциклах с любым объемом двигателя) и "Ветераны".

По итогам соревнований спортсмены, показавшие лучшие результаты, смогут претендовать на место в сборной Тюменской области для участия в более крупных стартах.

На данный момент в нашем регионе мотоциклетным спортом занимаются около 300 спортсменов из Тобольска, Ялуторовска, Тюмени, Ишима, Заводоуковского городского округа, Ярково и Упорово. Особенно хорошо данный вид спорта развивается в Тюмени, так как именно в областной столице работают спортивная школа "Старт XXI век", в которой активно ведется подготовка юных мотоциклистов, а также центр спорта и отдыха "Воронинские горки", в которой формируется сборная Тюменской области для выступления на межрегиональных соревнованиях.