Команда тюменских нефтепроводчиков одержала победу во всероссийском турнире по мини-футболу

Команда АО "Транснефть – Сибирь" заняла первое место в корпоративном турнире по мини-футболу среди дочерних организаций российской нефтепроводной компании. Спортивное мероприятие проходило в г. Сочи и было приурочено к 30-летию "Транснефти".

В соревнованиях приняли участие свыше 160 человек – всего 12 команд. Двухдневный турнир начался с игр в четырех подгруппах. Команда тюменских спортсменов результативно провела отборочные матчи, а в полуфинальной игре тюменские нефтепроводчики уверено обыграли соперников. Лучшим игроком турнира признан работник Тюменского управления магистральных нефтепроводов Артур Ахмеров.

"Все команды были сильные, достойные соперники, поэтому и игры получились захватывающими, динамичными и азартными. В системе "Транснефти" мини-футбол немного отличается от стандартного тем, что на поле во время игры одновременно могут находиться пять игроков и один вратарь. Это меняет стратегию и технику игры, тем самым она становится ещё интереснее. Горжусь своей командой, выложились на все 100%", - отметил капитан команды Руслан Абдуллин, начальник отдела эксплуатации нефтепроводов и нефтепродуктов Тюменского УМН.

Следующий турнир по мини-футболу пройдёт в мае в рамках летней Спартакиады среди организаций системы "Транснефть", также приуроченной к 30-летию компании.