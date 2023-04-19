Допризывная молодежь Тюменской области поборется за кубок "Аванпоста"

II этап спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области. пройдет 21 апреля в региональном центре патриотического воспитания "Аванпост", Заявки на участие подали команды из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, а также из Аромашевского, Юргинского, Ишимского, Упоровского, Тобольского районов.

В составе каждой команды по шесть ребят от 14 до 17 лет из специализированных групп допризывной подготовки к военной службе и военно-патриотических объединений.

Курсантов ждут четыре вида испытаний: практическая стрельба, метание, первая помощь и пауэртлон. В первых трех примут участие два человека из команды. Кому какой вид достанется - определит жеребьевка. А вот в пауэртлоне команды выступят полным составом, здесь уже будет важен результат каждого из ребят.

В этом году спартакиада проходит в четыре этапа, первый из которых курсанты уже преодолели. Напомним, он состоялся в феврале в Заводоуковском городском округе. Победителем в нем стали хозяева.

III этап пройдет 18-19 мая в Тюмени на базе ТВВИКУ, центра "Аванпост" и спортивного комплекса "Гагаринский", а IV этап – 14-15 сентября в Ишиме.

Команда, занявшая 1 место по итогам всех четырех этапов Спартакиады, будет награждена переходящим кубком. Лучшие спортсмены войдут в состав сборной Тюменской области и представят регион на всероссийском уровне.

Прием заявок продолжается.

Каждый год спартакиаду посвящают памяти погибших земляков на различных военных операциях. В этом году она проводится в память о Григории Турубарове. Капитан в возрасте 35 лет погиб 14 апреля 2022 года при исполнении воинского долга. Григорий окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище в 2013 году. Он награждён орденом Мужества посмертно.