Более 400 участников соберет турнир по спортивной аэробике на призы чемпионки мира

Межрегиональные соревнования по спортивной аэробике на призы чемпионки мира Евгении Чаюн "CHAYUN CAP" пройдут в тюменской "Олимпии" 18 и 19 апреля. Спортсмены поборются за награды в индивидуальных выступлениях, парах, тройках, группах, аэроденсе и аэростепе.

Впервые турнир состоялся в прошлом году, в нем приняли участие более 200 спортсменов. В этом году соревнования соберут уже более 400 гимнастов от 6 до 17 лет. Заявки на участие подали представители 17 городов и 9 регионов страны.

"Ждем от предстоящего события положительных эмоций и позитивных отзывов. Мы хотим, чтобы "CHAYUN CUP" стал одним из лучших турниров в России, планируем поднять уровень зрелищности соревнований до международного!" - поделился Данил Чаюн.

Данил и Евгения Чаюн - мастера спорта России международного класса. В 2018 году они основали школу аэробной гимнастики "GYMmaster". За пять лет именитые тренеры подготовили сильную команду: на первенстве России в 2022 году заняли 4 место, а в марте этого года впервые стали вице-чемпионами первенства России по спортивной аэробике.

Посетить соревнования зрители и болельщики могут бесплатно, но при входе нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.