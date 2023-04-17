Юные фигуристы региона завершили спортивный сезон

В Тюмени прошли соревнования в рамках финала Кубка Тюменской области по фигурному катанию на коньках. Более 100 спортсменов от 9 до 16 лет боролись за места на пьедестале почета.
В первый день соревнований произвольную программу показали фигуристы с первым юношеским и третьим спортивными разрядами. Также выступили спортсмены с 1 и 2 спортивными разрядами и кандидаты в мастера спорта с короткими программами.
Второй соревновательный день был посвящен только произвольным программам.
Областную столицу представляли воспитанники отделения фигурного катания спортивной школы "Прибой" и юные фигуристы из Тобольска. Гостями турнира стали спортсмены Курганской области.
Победителями в своих категориях стали Глеб Ковтун, Дарья Карева, Варвара Кузьминых, Тимофей Пушкарев, Валерия Булдакова, Ирина Гафара, Никита Ахтырский и Варвара Токарь. Все они – воспитанники СШ "Прибой".
Турнир завершил текущий спортивный сезон.
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