Сотрудники КогалымНИПИнефти выступят от Тюменской области на всероссийском фестивале ГТО

Атлеты из предприятий и организаций региона завершили очередной этап XVI Спартакиады трудовых коллективов. В прошедшие выходные определяли лучших в многоборье ГТО. Лучший результат показала команда филиала ООО "Лукойл-Инжиринг" "КогалымНИПИнефть" в Тюмени.

Второе место взял коллектив ТИУ, бронзовый призер турнира – группа коллег из ООО РН-"Уватнефтегаз".

Всего в турнире участвовало 144 спортсмена из 18 трудовых коллективов Тюменской области в возрасте от 25 до 59 лет. Соревнования по многоборью ГТО включают в себя плавание на 50 метров, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища, наклон вперед, бег на 2 и 3 км.

Команда-победительница представит Тюменскую область на фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих, который пройдет с 12 по 17 мая в Ижевске.