ФК "Тюмень" сыграет два домашних матча

08:19 15 апреля 2023
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Тюменский ФК "Тюмень" готовится провести два домашних матча в рамках первенства России. Лидеры четвертой группы второй лиги примут "Химик-Август" и "Челябинск". Обоих соперников наши футболисты обыграли на старте сезона.

Матч с ФК "Химик-Август" из чувашского села Вурнары состоится 16 апреля в 15 часов. Этот клуб тюменцы победили на выезде в августе со счетом 2:1. Поединки пройдут в ближайшие воскресенья, сообщает Вслух.ру.

Теги: ФК Тюмень
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