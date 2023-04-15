ФК "Тюмень" сыграет два домашних матча

Тюменский ФК "Тюмень" готовится провести два домашних матча в рамках первенства России. Лидеры четвертой группы второй лиги примут "Химик-Август" и "Челябинск". Обоих соперников наши футболисты обыграли на старте сезона.

Матч с ФК "Химик-Август" из чувашского села Вурнары состоится 16 апреля в 15 часов. Этот клуб тюменцы победили на выезде в августе со счетом 2:1. Поединки пройдут в ближайшие воскресенья, сообщает Вслух.ру.