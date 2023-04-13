Футболисты Тюмени сыграют дома с чувашской командой "Химик-Август"

На тюменском стадионе "Геолог" состоится уникальный футбольный матч. Впервые местная команда сыграет не с городским коллективом в рамках первенства страны. Игра начнется 16 апреля в 15:00 на стадионе "Геолог"

Соперником "Тюмени", которая лидирует в своей группе второй лиги, будет "Химик-Август" из чувашского посёлка Вурнары. Всё население этого поселка легко уместится на "Геологе", способном принять более 13 тысяч зрителей.

До матча болельщики смогут поучаствовать в конкурсах, сыграть в панну и текбол, а также получить автографы от игроков "Тюмени", которые не будут заявлены на эту встречу.

Организаторы обращают внимание, что рядом со стадионом идёт реконструкция улицы Ленина – она перекрыта для движения транспорта. На стадионе "Геолог" всегда можно погреться в тёплом холле второго этажа. Там же можно приобрести клубную атрибутику.

Билеты на матч можно приобрести по ссылке, в кассах "Геолога" билеты появятся за несколько часов до игры.