В Радоницу к кладбищам Тюмени запустят больше городских автобусов

В Родительский день (Радоница), 25 апреля, будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 32 и № 121, сообщает администрация Тюмени.

По маршруту № 121 "ЖДВ – Червишевское кладбище 2" будет курсировать семь автобусов особо большого класса вместимости, по маршруту № 32 "ЖДВ – с/о "Приволье"" пять автобусов большого класса вместимости.

Накануне Родительского дня, с 22 по 24 апреля, по маршруту № 121 выйдут на линию пять автобусов особо большого класса вместимости, а по маршруту № 32 – четыре автобуса большого класса вместимости.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.