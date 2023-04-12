Каратисты Тюменской области привезли медали с "Кубка Ак Барс"

В Казани прошел международный турнир по карате "Кубок Ак Барс". Более 10 лет соревнования собирали сильнейших спортсменов страны, а в этом году он получил статус международного. Более двух тысяч представителей России, Кыргызстана, Казахстана, Ирана и Узбекистана соревновались за звание победителя.

25 каратистам Тюменской области также удалось испытать свои силы и вернуться с медалями.

С выступлений в разделе "Кумитэ" серебряную награду привез Владислав Смольников, а бронзовую – Карина Хохлова.

В выступлениях раздела "Ката" отметили тюменца Александра Герасимова – он привез бронзу.

Также золотую награду принесли воспитанники Юлии Волковой – Владислав Лазарев, Александр Герасимов и Сергей Скосырев. Они выступали в командной дисциплине "Ката-группа".

- У нас совсем молодая команда, у которой еще недостаточно опыта и навыков для того, чтобы составлять достойную конкуренцию на соревнованиях такого уровня. Но мы были уверены в победе, потому что наши постоянные соперники не присутствовали на турнире, и мы состязались с такими же юными командами. Но это все равно был хороший опыт, показавший нам наши слабые и сильные стороны. Все же раздел "Ката" совсем недавно начал развиваться в Тюменской области, потому впереди нас ждет много упорного труда, - отметила тренер областной спортивной школы олимпийского резерва карате Юлия Волкова.