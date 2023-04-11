Спортсмены России почтили память Кудзиева - заслуженного тренера России по дзюдо в Тюмени

В Тюмени прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященные памяти заслуженного тренера России Славика Гогиевича Кудзиева. На татами вышли более 100 спортсменов из 18 субъектов Российской Федерации. Дзюдоисты Тюменской области завоевали 4 медали. Все они тренируются в Центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо".

Чемпионом в весовой категории до 90 кг стал Эльдар Аллахвердиев (3 победы, тренер А.Вуколов).

Вторые места в своих весовых категориях у Никиты Дибрина (св. 100 кг, 3 победы, тренеры И. Чащин, Д. Волович, Т. Беляева) и Сафуры Рустамовой (до 78 кг, 2 победы, тренер И. Чащин).

Бронзовую награду получил Иван Хромин (до 81 кг, 3 победы, тренер А. Вуколов).

"Сегодня от души порадовался за ребят. Было что посмотреть и над чем поразмышлять. Сразу в памяти всплыли времена, когда и я тренировался – это было в 80-90-х годах. Думаю, что если бы Славик Гогиевич смотрел, тоже порадовался бы. Ребята оказались перспективными дзюдоистами и показали отличную технику", – поделился мнением мастер спорта СССР по дзюдо и воспитанник Славика Кудзиева Арам Арушанян.