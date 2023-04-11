Тюменцы привезли с чемпионата России по панкратиону пять медалей

В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по панкратиону. 350 сильнейших спортсменов из 50 регионов страны соревновались в классическом и традиционном панкратионах. Нашу область представили десять единоборцев. Пяти из них удалось войти в тройку призеров.

В классическом панкратионе призовые места заняли Ахмед Бибиев (100 кг), Алёна Агишева (64 кг) и Магомедшапи Гамидов (57 кг). Они привезли бронзовые медали. В традиционном панкратионе бронзовую награду получил Мехрубон Тирандозов (77 кг). Обладателем золотой медали в классическом панкратионе в весовой категории свыше 100 кг стал Иван Романов.

Иван профессионально выступает в боях ММА, а также на любительском уровне занимается панкратионом. После двух лет перерыва он вернулся на соревновательный помост, сумел показать себя с наилучшей стороны и доказал, что не зря носит звание чемпиона страны и мира по панкратиону, а также серебряного призера чемпионата Европы. На отборочном этапе УФО спортсмен уступил один балл Юрию Филинских, но на чемпионате России ему удалось взять реванш и одолеть соперника.

"На соревнованиях мне удалось побороться с представителями из республики Ингушетии, Самарской и Челябинской областей. Я подошел к подготовке серьезно и проанализировал[ТЕА1] выступления возможных противников. Это помогло мне сформировать тактику, которая впоследствии принесла мне победу. Своей работой я доволен", - поделился Иван Романов.

По словам президента ассоциации панкратиона Тюменской области Альберта Изоньярова, все спортсмены достойно выступили на чемпионате, особенно если учесть, что большинство из них выступали на всероссийских соревнованиях впервые:

У нас были все шансы на то, чтобы войти в тройку лучших в общекомандном зачете, но по определенным причинам мы уступили Иркутской области. Уже совсем скоро наши юные единоборцы отправятся на первенство России. Они приложат все усилия, чтобы и там показать все свое мастерство.

Всероссийские соревнования состоятся с 27 апреля по 1 мая в Уфе. На них Тюменскую область представит порядка 15 спортсменов.