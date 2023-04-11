Чемпионат Тюменской области по парашютному спорту провели в аэротрубе

09:34 11 апреля 2023
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Чемпионат Тюменской области по парашютному спорту прошел в комплексе Аэротруба FlyFamily. В трех аэротрубных дисциплинах выступили около 30 спортсменов.

Участникам нужно было выполнить набор касаний и захватов, в заданном порядке построить несколько определенных правилами фигур.

Чемпионом в детской лиге стала Анна-Мария Сивопляс. Полина Захватова на втором месте. Третьей стала Елизавета Иванова.

В дисциплине "Аэротруба акробатика вертикальная двойки" на первом месте Екатерина Романова и Полина Сирмайс (команда "КиП"). Андрей Дымшаков и Игорь Ануфриев в составе команды "Летуны" стали вторыми. На третьем месте Дмитрий Рязанов и Николай Арсентьев (команда FLYFAMILI).

В дисциплине "Аэротруба акробатика групповая двойки" первое место взял дуэт "Влюбленные в небо" - Андрей Дымшаков и Мария Кунгурова. На втором месте "Ямальские ведьмочки" - Таисия Валова и Алена Золотарева. Третье место у пары "Отцы и дети" - Марии и Евгения Щербаковых.

Также спортсмены выполнили нормативы на второй и первый разряды.

Президент федерации парашютного спорта Тюменской области Евгений Иванов:

Прыжки с парашютом разрешены только с 14 лет, поэтому аэротруба для спортсменов – не только возможность получить разряд и показать себя, но и возможность подготовиться к сезону. Несколько спортсменов выступали вне зачета, в их числе и совсем юные участники. Хочется отметить победительниц – Екатерину Романову и Полину Сирмайс. Их ждет чемпионат России.

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