Чемпионат Тюменской области по парашютному спорту провели в аэротрубе

Чемпионат Тюменской области по парашютному спорту прошел в комплексе Аэротруба FlyFamily. В трех аэротрубных дисциплинах выступили около 30 спортсменов.
Участникам нужно было выполнить набор касаний и захватов, в заданном порядке построить несколько определенных правилами фигур.
Чемпионом в детской лиге стала Анна-Мария Сивопляс. Полина Захватова на втором месте. Третьей стала Елизавета Иванова.
В дисциплине "Аэротруба акробатика вертикальная двойки" на первом месте Екатерина Романова и Полина Сирмайс (команда "КиП"). Андрей Дымшаков и Игорь Ануфриев в составе команды "Летуны" стали вторыми. На третьем месте Дмитрий Рязанов и Николай Арсентьев (команда FLYFAMILI).
В дисциплине "Аэротруба акробатика групповая двойки" первое место взял дуэт "Влюбленные в небо" - Андрей Дымшаков и Мария Кунгурова. На втором месте "Ямальские ведьмочки" - Таисия Валова и Алена Золотарева. Третье место у пары "Отцы и дети" - Марии и Евгения Щербаковых.
Также спортсмены выполнили нормативы на второй и первый разряды.
Президент федерации парашютного спорта Тюменской области Евгений Иванов:
Прыжки с парашютом разрешены только с 14 лет, поэтому аэротруба для спортсменов – не только возможность получить разряд и показать себя, но и возможность подготовиться к сезону. Несколько спортсменов выступали вне зачета, в их числе и совсем юные участники. Хочется отметить победительниц – Екатерину Романову и Полину Сирмайс. Их ждет чемпионат России.
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