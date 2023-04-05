В Тюменской области определили лучших юных дзюдоистов

На татами в областном центре за медали первенства боролись более 300 спортсменов. Победителей определяли в двух возрастных категориях – среди юношей и девушек 14-16 лет и юниоров и юниорок 17-19 лет.

У юношей и девушек золотые медали завоевали Наиль Сабарметов (до 46 кг, Заречный), Артем Сайдуллин (до 50 кг, Нижняя Тавда), Магомед Бийтемиров (до 55 кг, ЦПСР), Самандар Джумаев (до 60 кг, Легион), Темирлан Шахнавазов (до 66 кг, ЦПСР), Антон Куликов (до 73 кг, Тобольск), Рашид Хадзиев (до 81 кг, ЦПСР), Богдан Фомичев (до 90 кг, ЦПСР), Алексей Никулин (св. 90 кг, Центр дзюдо), Полина Крапивина (до 40 кг, Центр дзюдо), Татьяна Аверина (до 44 кг, Ишимский р-н), Александра Пономарева (до 48 кг, ЦПСР), Нина Аленикова (до 52 кг, ЦПСР), Елизавета Марченко (до 57 кг, Центр дзюдо), Евгения Богачанова (до 63 кг, Ишимский р-н), Айшат Алиева (до 70 кг, ЦПСР) и Ванесса Багаева (св. 70 кг, Ичибан).

В группе юниоров победителями стали: Ярослав Крапивин (до 55 кг, ЦПСР), Сергей Петухов (до 60 кг, ЦПСР), Гасан Гаджиисмаилов (до 66 кг, ЦПСР), Ибрагим Ахильгов (до 73 кг, ЦПСР), Ярослав Ширшов (до 81 кг, ЦПСР), Бекхан Дербичев (до 90 кг, ЦПСР), Артем Михеев (до 100 кг, ЦПСР), Данил Кугаевский (св. 100 кг, ЦПСР), Алтынгуль Исмагомбетова (до 48 кг, ЦПСР), Екатерина Мохирева (до 52 кг, ЦПСР), Ульяна Давыдова (до 57 кг, Бусидо), Дина Жукова (до 63 кг, ЦПСР), Ангелина Гилева (до 70 кг, Тобольск), Виктория Источникова (до 78 кг, Нижняя Тавда), Асель Кирибаева (св. 78 кг, Бердюжский р-н).

По итогам первенства будут сформированы две сборные команды нашего региона до 18 лет и до 21 года.