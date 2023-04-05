Тюменские баскетболисты посоревнуются за место в региональной сборной

С 6 по 9 апреля в Тюмени пройдет областное первенство по баскетболу среди юношей и девушек 2007 г.р. и младше. Состязания примет спортивно-оздоровительный комплекс "Здоровье".

Поспорить за звание сильнейших предстоит семи юношеским командам из Тюмени, Тобольска, Ишима, Тюменского района и Заводоуковского городского округа. Соревнования среди девушек соберут 6 коллективов из областной столицы, Тобольска и Тюменского района. Но статус победителя не единственная награда для участников. Команды, занявшие первые места турнирных таблиц, отправятся на первенство Уральского федерального округа.



Президент региональной спортивной федерации баскетбола Евгения Шуршилина:

Обычно на соревнованиях в данном возрасте нет равных юношеской команде "Рубин" и сборной девушек "Тура", но как в этот раз сложится противостояние, предугадать невозможно, потому что впервые за долгое время на первенство заявились спортсмены из Ишима и Заводоуковска. Мы давно не видели их игр, поэтому даже представить не можем в какой они сейчас форме.

Для каждого баскетболиста важно не только одержать командную победу, но и проявить свои индивидуальные способности, которые войдут в личный зачет. По правилам тренер команды-лидера сможет принять в состав региональной сборной спортсменов и из других делегаций.