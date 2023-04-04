Юные самбисты посоревнуются за путевку на Всероссийскую школьную лигу

8 и 9 апреля в Нижней Тавде пройдет региональный этап Всероссийской школьной лиги самбо "Мир самбо". Участниками станут команды общеобразовательных школ-участников Всероссийского проекта "Самбо в школу" из Тюмени, Тобольска, Нижней Тавды и Упорово. В составе каждой – 4 девочки и столько же мальчиков 10-12 лет.

Напомним, что проект "Самбо в школу" подразумевает знакомство детей с данным видом спорта, их приобщение к занятиям борьбой и формирование полезных навыков посредством создания благоприятных условий для тренировок на базе общеобразовательных школ.

Юных самбистов ожидают состязания в четырех этапах. Первым из них станет эстафета "Самбо – лестница успеха". Участникам предстоит выполнить ряд испытаний и продемонстрировать базовые умения, изученные на тренировках.

Следующим этапом соревнований является защита проекта "Самбо родного края". Ребята расскажут об истории и развитии самбо в родном городе, селе или школе. Комиссия будет оценивать содержание работы, оригинальность подачи и использование современных мультимедийных технологий.

Третьим пунктом соревновательной программы станет демонстрация техники "Самозащита без оружия". Участники выполнят комплекс технических действий самбо.

В завершении состязаний юные самбисты проявят себя в "Демо самбо" (демонстрационное самбо) — это состязания, в которых команды представляют групповую композицию, выполняя интенсивный и непрерывный комплекс упражнений под музыкальное сопровождение. Он включает в себя технические элементы самбо и сложную координацию.

Победителей и призеров определят по сумме баллов, полученных за все четыре конкурса. Та команда, что займет лидирующие позиции, отправится на всероссийский этап школьной лиги самбо "Мир самбо". Он состоится с 4 по 7 мая в Москве.