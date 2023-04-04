Тюменцы почтили память Михаила Либермана областным первенством по биалону

В Тюмени прошло областное первенство по биатлону, посвященное памяти Либермана. На старт вышли 48 спортсменов 15-16 и 17-18 лет.

Михаил Исаакович Либерман – родоначальник и идейный вдохновитель тюменского биатлона, посвятивший свою жизнь развитию физической культуры и спорта. Он был мастером спорта СССР, судьей всесоюзной категории, заслуженным работником физической культуры Российской Федерации и почетным работником физической культуры и спорта Тюменской области. Благодаря его опыту, наставничеству, многолетнему труду в историю тюменского спорта вошли имена спортсменов мирового уровня. Среди них Луиза Носкова, Павел Вавилов, Галина Куклева и Ольга Мельник.

Перед началом соревнований прошел митинг у памятника М.И. Либерману, установленному в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" в 2020 году. В нем приняли участие ветераны спорта, соратники и последователи М.И. Либермана, тренеры, спортсмены-биатлонисты.

Почетными гостями мероприятия стали тренер по биатлону Гурьев Леонид, участник Олимпийских игр в Нагано, директор спортивной школы №2 Вавилов Павел и ветеран спорта Тоболов Анатолий. Они выступили с теплыми словами о деятельности, жизненных принципах и человеческих качествах Михаила Исааковича, а также его ответственных и судьбоносных решениях для развития биатлона. Завершился митинг возложением цветов к памятнику.

По окончании торжественной части на лыжню вышли участники соревнований. Они проявили себя в двух дисциплинах – "Индивидуальная гонка" и "Спринт".

Победителями состязаний стали Мясоедова Юлия, Вагин Егор, Болдырева Маргарита, Куприн Михаил, Тюрдеева Елизавета, Немцов Семен, Якуничева Светлана и Травников Вадим.

Заслуженные награды спортсмены получили из рук серебряного призера Олимпийских игр по биатлону Ольги Мельник. Также Ольга Ивановна отдельно отметила самых выдающихся участников первенства и вручила им бронзовые статуэтки. Чести удостоились четыре воспитанника областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой: Захарова Екатерина, Немцов Семен, Якуничева Светлана и Травников Вадим.