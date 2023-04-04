Первое золото в истории тюменского бокса завоевала девушка

В истории бокса нашего региона произошло значимое событие: впервые 1 место в категории 66 кг на первенстве России завоевала представительница Тюменской области Альбина Молдажанова. В 2021 году близок к такому успеху был Эмин Хатаев, который стал серебряным призером среди юниоров.

Альбине 21 год, тренируется она под началом Александра Паули. Это не первое ее спортивное достижение, в активе спортсменки есть медали соревнований различного масштаба. В прошлом году она стала серебряным чемпионом России по боксу среди взрослых.

Выступление Альбины на российском первенстве высоко оценил и тренер взрослой сборной страны Альберт Муталибов:

Она показала очень красивый, силовой бокс. Одна из наших звёздочек, все бои Альбина выиграла досрочно.



"Альбину ждет еще множество побед самого высокого уровня. Очень талантливая и целеустремленная спортсменка. К сожалению, женский бокс в нашем регионе развит слабовато. Но мы надеемся, что после таких успехов Альбины увидим больше девочек в наших секциях. А вообще наши молодые спортсмены нас очень радуют. Сборная юниоров недавно вернулась с первенства Уральского федерального округа с 9 медалями! Привезли 4 золота, 3 серебра и 2 бронзы", – прокомментировал председатель правления федерации бокса Тюменской области Алишер Миржалалов.