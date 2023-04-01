Юные дартсмены Тюменской области поспорят за призы

Впервые в Тюмени на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий (ул. Рылеева, 34) состоится региональное первенство по дартс. Соревнования пройдут 2 апреля.

Юные дартсмены сразятся за призовые места в двух возрастных категориях: юноши и девушки до 15 лет и юниоры и юниорки 15-17 лет. Заявки на участие подали школьники и студенты областного центра, а также представители Заводоуковского, Омутинского и Тобольского районов.

Победители будут определены в двух дисциплинах. В дисциплине "Набор очков" участникам предстоит набрать максимальное количество очков за 10 подходов по три броска дротика. По результатам выступлений ребята смогут получить спортивный разряд.

В личном первенстве спортсмены также будут набирать наибольшее количество очков, но задача игрока – первым списать 301 очко со своего "счета", при этом последний дротик обязательно должен попасть в удвоение или центр мишени.

"В Тюменской области дартсом серьезно занимается около 35 человек. Это те, кто ездят на соревнования высокого уровня. Тех, кто время от времени тренируется и участвует в спартакиадах, гораздо больше – более 1500 человек. Есть и любители, их примерно пять тысяч. Но это далеко не предел. Мы активно привлекаем к занятиям и пенсионеров. Для этого был создан проект "Серебряные дротики", выигравший президентский грант. А также приобщаем школьников и студентов. Предстоящие соревнования – один из способов сделать вид спорта популярнее", – сказала президент федерации дартс Тюменской области Ольга Тюшнякова.

По результатам турнира у ребят есть все шансы попасть в сборную команду Тюменской области и выступить на первенстве России по дартсу.