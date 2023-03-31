Победителей футбольного турнира памяти Огаркова назвали в Тюмени

В Тюмени завершился традиционный Всероссийский футбольный турнир "FC TYUMEN CUP" памяти Сергея Огаркова среди юношей 2010 годов рождения. За победу сразились четыре команды. Соперниками "Тюмени" стали сверстники из омского "Иртыша", "Новосибирска" и коллектива академии ФК "Урал" из Екатеринбурга.

В прошлом году лучшим стал ижевский "Зенит", в финале переигравший "Тюмень" со счетом 4:1. Не удалось хозяевам стать первыми и в этот раз.

Воспитанники "Тюмени" начали серию с поражения от сверстников из академии екатеринбургского ФК "Урал" (0:1). После этого команда, руководимая тренером Дмитрием Пятиным, не просто побеждала соперников, а неизменно отправляла в их ворота по три мяча. "Новосибирск" был обыгран со счетом 3:0, а омский "Иртыш" – 3:1. В заключительном матче автором хет-трика у хозяев стал Армен Манукян.

И все же этого для общей победы тюменцам не хватило. Набрав шесть очков, они стали вторыми. Впереди оказались футболисты из Екатеринбурга (у них 7 очков). Третье место заняли юноши "Новосибирска" (4 очка).

На церемонии награждения организаторы турнира отметили призами лучших в разных номинациях: вратаря "Тюмени" Арсения Фальковского, защитника академии "Урал" Максима Софронова, тюменского полузащитника Самира Шабанова и нападающего "Новосибирска" Алексея Тимонова. Лучшим футболистом соревнований памяти Сергея Огаркова признали Даниила Фаттахова (академия "Урал").