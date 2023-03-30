Заводоуковцев приглашают в спортивный проект

В Заводоуковском городском округе начала свою работу экспериментальная площадка в рамках проекта "Путь к здоровью". Для всех желающих старше 18 лет будут организованы групповые занятия спортом с квалифицированными тренерами по четырем модулям, каждый из которых дополняет и развивает друг друга. Главной целью проекта является привлечение жителей округа к здоровому образу жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом.

На сегодняшний день реализуется первый модуль "Будь в движении!". Он подразумевает фитнес-занятия в тренажерном зале плавательного бассейна "Жемчужина юрского моря" под руководством опытного тренера. Пока занятия, стоимость которых невысока – 85 руб. за одно, посещают 10 человек.

Проект продолжит второй модуль "Твой ключ к уверенности!", который включает занятия с инструктором по плаванию. Модуль начнет свою работу с 1 июня. Стоимость одного занятия составит 150 рублей.

С 1 сентября начнет свою работу третий модуль "Сильнее! Лучше! Быстрее!". Для всех желающих будут организованы занятия по легкой атлетике (бег и ходьба). Занятия будут проходить бесплатно.

Заключительный модуль проекта "Лыжня зовет!" стартует 1 декабря. Жители округа смогут испытать свои силы и приобрести новые навыки в беге на лыжах под предводительством тренера-преподавателя. Прокат одного комплекта лыжного инвентаря в СК "Сосновый бор" – 150 рублей. Со своим лыжным инвентарем участие бесплатное.

"Путь к здоровью" действует в рамках национального проекта "Демография", который направлен на увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни и имеющих активную жизненную позицию посредством создания условий для занятий физической культурой и спортом.

Занятия во всех модулях проекта будут также ориентированы на подготовку населения к выполнению установленных нормативов (тестов) ВФСК ГТО. По желанию можно пройти занятия в одном или нескольких модулях.