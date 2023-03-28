Победители областного чемпионата по спорту слепых отправятся на всероссийские соревнования по настольному теннису

В Тюменском районе подвели итоги областного чемпионата по спорту слепых в дисциплине "настольный теннис". 24 спортсмена из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска и Заводоуковского городского округа соревновались в личном зачете.

Победителем чемпионата среди мужчин стал Аванян Артур из Заводоуковска. Серебряную награду взял тюменец Завьялов Александр. Медаль за третье место забрал Харлин Борис из Тюмени.

Среди участниц прекрасного пола лидером соревнований стала спортсменка из Заводоуковска Колбаева Милена, на второй позиции расположилась тюменка Кондратьева Екатерина, а замкнула тройку лучших Мингалева Александра из Тюмени.

– Мы прогнозировали другой исход, но ситуация обернулась совершенно неожиданным образом. Молодежь смогла одержать победу над именитыми спортсменами со званиями мастеров спорта, заняв лидирующие позиции. Конкуренция была очень серьезная, было интересно понаблюдать за состязаниями опытных спортсменов и юных перспективных теннисистов, – поделился заместитель председателя федерации спорта слепых Тюменской области Алексей Сиваков.

Еще одной неожиданностью стало то, что все золотые медали отправились в Заводоуковский городской округ. Ранее спортсменам оттуда удавалось занимать призовые места, но в этом году они смогли показать совершенно новый уровень игры. Это стало показателем того, что заводоуковским спортсменам еще есть, чем удивить.

По итогам областных состязаний будет сформирована сборная региона для участия в предстоящем чемпионате России по настольному теннису среди слепых спортсменов. Он состоится 15-21 апреля.