ГТО сдают более 330 тысяч жителей Тюменской оласти

10:10 27 марта 2023
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К комплексу "Готов к труду и обороне" присоединилось более 330 000 жителей Тюменской области, более  193 тысяч из них - обладатели знаков отличия комплекса ГТО, сообщает информцентр правительства ТО.

Тюменская область на протяжении 8 лет входит в первую десятку рейтинга ГТО среди регионов России, а в 2022 году заняла третье место. 

2022 год стал рекордным по количеству значкистов – 49 358. Лидерами рейтинга ГТО в Тюменской области среди районов являются Сладковский, Аромашевский и Упоровский.

Самый старший обладатель знака ГТО в регионе — 93-летний Виктор Александрович Берендеев из села Санниково Тобольского района (фото 2). В прошлом году он выполнил нормативы на бронзовый знак отличия.

С 2019 года к комплексу присоединились люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. За 4 года обладателями знаков ГТО стал 521 человек с ОВЗ.

 Центры тестирования созданы во всех муниципальных образованиях. Всего их 38. За ними закреплено 481 место тестирования.

Теги: ГТО
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