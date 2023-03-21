Тюменки успешно выступили на окружном первенстве по спораэробике

В Свердловской области подвели итоги чемпионата и первенства Уральского федерального округа по спортивной аэробике. Участниками стали 398 спортсменов из пяти регионов.

Победителей и призеров назвали в таких дисциплинах, как "индивидуальные выступления (мужчины и женщины)", "смешанные пары", "трио", "группы-5", "танцевальная гимнастика" и "гимнастическая платформа".

Тюменские гимнастки показали высокие результаты в первенстве и одержали победу в двух видах. В индивидуальном выступлении девушек 15-17 лет первое место заняла Марина Огрызко, став двукратным победителем первенства Уральского федерального округа в дисциплине "Индивидуальное выступление" (2021, 2023).

Впервые в истории сборная команда Тюменской области стала победителем первенства УФО в дисциплине "Танцевальная гимнастика".

Огрызко Марина, Костромеева Юлия, Трясцына Юлия, Бражникова Софья, Рыманова Виктория, Мухлаева Арина, Филиппова Екатерина, Шурова Евгения показали достойный уровень мастерства и уверенно взяли первое место.

Ьронзовую медаль получили Огрызко Марина, Костромеева Юлия, Трясцына Юлия в дисциплине "трио" 15-17 лет.

"С каждыми соревнованиями наш регион все ярче проявляется на карте спортивной аэробики России. И если ранее наши подопечные не попадали в итоговый протокол, то сейчас они – в лидерах!" – поделился тренер девушек, чемпион мира по спортивной аэробике, мастер спорта международного класса Данил Чаюн.

По итогам соревнований тюменские спортсменки обеспечили себе путевку на первенство России, которое пройдет в Екатеринбурге с 25 по 28 марта.