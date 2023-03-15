Туристы Тюменской области соревновались в память о герое России

В селе Ильинка Казанского района завершился Кубок Тюменской области по спортивному туризму на искусственном рельефе (дистанция – пешеходная), посвященный памяти героя Российской Федерации Жумабая Раизова. Более 190 жителей региона соревновались за возможность попасть в финал Кубка. Только 85 спортсменам, прошедшим отборочные этапы, удалось отправиться в село Ильинка на состязания за звание победителя.

В финальный этап соревнований прошли команды из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, а также Казанского, Упоровского и Бердюжского районов.

Спортсмены выполнили дистанции 2 и 3 класса – подъемы, переправы, спуски на искусственном рельефе. Судьи оценивали физическую подготовку участников, технические приемы и владение специальным снаряжением.

Победителями на дистанции 2 класса стали Рыжков Никита (Упоровский район), Рябкова Мария (г. Тобольск), Артёмов Савелий (г. Тобольск) и Копотилова Варвара (Казанский район).

На дистанции 3 класса победу одержали Сунцов Николай (г. Тобольск), Пискунова Ксения (г. Тобольск), Карпуцын Илья (Казанский район) и Рукавишникова Виктория (г. Тобольск).

Казанский район на соревнованиях представляли 13 человек, и им всем удалось попасть в финал Кубка. Ребята смогли взять четыре медали – две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. По словам казанского тренера Олега Плесовских, спортсмены показали хороший результат. Многие из тех, кто не смог получить награду, уступили призерам всего несколько секунд.

Тренер команды Казанского района Олег Плесовских:

Это очень важный опыт для всех спортсменов. В нашей команде были те, кто впервые выступал на соревнованиях, поэтому им удалось сравнить свои силы с более опытными соперниками. Ребята переживали, но они смогли усмирить свое волнение и собрать всю смелость в кулак. Участникам необходимо было быть уверенными в своих силах, а также подготовленными как морально, так и физически, ведь соревнования проходили на серьезной высоте.

Начиная с 2023 года, Кубок по спортивному туризму Тюменской области посвящен имени памяти героя Российской Федерации Жумабая Раизова, который активно занимался данным видом спорта и успешно выступал на соревнованиях различного уровня. Тренировался Раизов Жумабай в селе Ильинке, поэтому там и проходил финал Кубка. Чтобы почтить память героя, в один из соревновательных дней был организован памятный вечер, на котором присутствовали его родственники, друзья, знакомые и педагоги. Они рассказали участникам соревнований о жизни Жумабая, его спортивной карьере и стремлениях, чтобы туристы знали и помнили об их земляке, сыгравшем важную роль в истории России.