МФК "Тюмень" готовится к 15-му туру Суперлиги с "Новой генерацией"

МФК "Тюмень" готовится к 15-му туру PARI Суперлиги по мини-футболу. Соперником выступит "Новая генерация" из Сыктывкара. Поединки пройдут в СК "Центральный" 17 и 18 марта.



Соперники встречались в декабре, в 6-м туре, в Сыктывкаре. Тогда хозяева победили со счетом 4:3 в первом матче, затем была ничья – 5:5.

Сейчас "Тюмень" находится на 8-м месте в турнирной таблице Суперлиги. В арсенале 9 побед, 7 ничьих и 12 проигрышей. Клуб заработал 34 очка. 35 очков - у "Новой генерации", которая находится на 7-й строке, сообщает Вслух.ру.

Также стало известно, что ряды "Тюмени" пополнил бразильский защитник Сантос Алиссон, который будет выступать под №28.