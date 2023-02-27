13-летняя тюменская гимнастка на первенстве УрФО взяла пять золотых медалей

В Тюмени прошло первенство Уральского федерального округа по спортивной гимнастике. За звание лучших соревновались 72 спортсменки из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и Югры.

Гимнастки выступали по программам мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. Те, кому удалось показать лучшие результаты, смогут претендовать на участие в личном первенстве России по спортивной гимнастике, которое состоится в апреле в Пензе.

Соревнования проходили среди трех возрастных категорий: 11-12, 13, 14-15 лет в каждой группе были выявлены победители.

В гимнастическом многоборье, а также в дисциплине "Опорный прыжок" победу одержали: Александра Ильина (Челябинск), Екатерина Саурина (Тюмень) и Алина Пятилетова (Тюмень).

В упражнениях на разновысоких брусьях лучшими стали: Александра Ильина (Челябинск), Екатерина Сенцова (Челябинск) и Алина Пятилетова (Тюмень).

Первые места в дисциплине "Бревно" взяли: Александра Ильина (Челябинск), Елизавета Панченко (Нижний Тагил) и Алина Пятилетова (Тюмень).

В вольных упражнениях лучший результат в своих спортивных разрядах показали: Александра Ильина (Челябинск), Мария Лапаева (Сургут) и Алина Пятилетова (Тюмень).

Алине Пятилетовой 13 лет, она активно выступает по программе мастера спорта. Данного звания у нее еще нет, но это не мешает ей соревноваться с более опытными соперниками.

"Впервые Алине удалось взять все пять золотых медалей на соревнованиях, мы очень довольны результатом. Это является показателем ее серьезной работы. Сейчас Алина является членом молодежной сборной России, наша основная цель – войти в основной состав. Для этого необходимо показать себя на первенстве России, – поделилась тренер Светлана Селезнева.