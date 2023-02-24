Все призы III этапа Кубка России по сноуборду в биг-эйр в Тюмени взяли москвичи

III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр прошел

на тюменской набережной 24 февраля в рамках фестиваля "Битва на Туре", за лидерство боролись сильнейшие сноубордисты страны, сообщают организаторы фестиваля.

В Кубке приняли участие порядка 40 спортсменов из 10 регионов страны – мастеров спорта, чемпионов России и многократных призеров российских соревнований по сноуборду. Каждый из них показал свои способности в квалификационных заездах, а лучшие вышли в финал, а в итоге пьедестал, как у женщин, так и мужчин, достался представителям Москвы.

Среди мужчин стали первое место занял Михаил Матвеев, за ним Игорь Тараканов и Ярослав Ленчевский. у женщин в лидеры вышла Есения Степанова, в призерах Елизавета Богданова и Ярослава Кудряшова.

Михаил Матвеев – член сборной команды России по сноуборду, многократный чемпион России, чемпион Универсиады, чемпион и призер Кубков Европы. Он рассказал, что конструкция для прыжков по-настоящему уникальная – прямо в центра города, в окружении фонарей и огней и что спортсменам приятно, что люди приходят смотреть.

Есения Степанова – мастер спорта по сноуборду и чемпионка России. По ее признанию, на "Битву" она хотела попасть несколько лет, в этом году ее мечта сбылась и сразу же с самой высокой планки.

"Битва на Туре" ежегодно проходит с 2017 года. За это время из локального мероприятия фестиваль вырос в громкое всероссийское и международное событие. В 2021 году его включили в календарь FIS – организаторы доказали, что Тюмень подходит для проведения международных соревнований.

Директор депспорта ТО Евгений Хромин:

Тюменский регион заслуживает возможность проведения этих соревнований. Наши жители любят спорт, активно занимаются спортом, любят зимние виды спорта. У нас есть свои чемпионы, мы гордимся победами своих чемпионов. И мы уверены: в сноуборде нас тоже ждут высокие достижения.

Каждый год перед организаторами стоит задача не только поддержать уже существующий уровень, но и взять новую планку. Главная цель – сделать экстремальные виды спорта популярными и узнаваемыми, отмечают организаторы.

Президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин:

В нашем регионе все больше людей знает, что такое экшн-спорт: это спорт, который заслуживает внимания; это спорт, куда можно отдавать своих детей тренироваться. И это огромная аудитория. Мы не останавливаемся: у нас будут школы, секции, площадки. Это большой путь, который тянет за собой развитие всей индустрии. Нам пишут со всей России, я считаю, это круто – не в каждом регионе такое бывает.

Завтра, 25 февраля, На набережной пройдут Международные соревнования по сноуборду (дисциплина: биг-эйр) среди мужчин и женщин "Битва на Туре 2023".

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Фото - Артем Сонсин.