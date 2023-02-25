ФК "Тюмень" начал подготовку ко второй части сезона ФНЛ-2

Лидер четвертой группы 2 апреля проведет первый официальный матч 2023 года. Соперниками станет команда ФК "Зенит-Ижевск".

Футболисты провели первый сбор в Тюмени. Кроме тренировок в расписании были кроссы в экопарке "Затюменском". Затем "Тюмень" завоевала "Кубок Иртыша" в Омске, уверенно обыграв всех соперников на турнире. В том числе собственных дублеров - "Тюмень-2" на 4-м месте.

Лучшими бомбардирами соревнований стали тюменцы Илья Порохов и Карим Аухадеев, забившие по три мяча. Призы лучших футболистов в своих командах получили Павел Шадрин ("Тюмень") и Карим Аухадеев ("Тюмень-2").

С 27 февраля по 22 марта у черно-белых запланирован сбор в Турции. В зимнее трансферное окно ряды "Тюмени" пополнили Павел Шадрин, Кирилл Мырзаков, Максим Радченко, сообщает Вслух.ру.