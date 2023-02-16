Сильнейшие биатлонисты России встретятся в Увате

С 18 по 21 февраля в биатлонном центре им. А.И. Тихонова в Увате пройдут забеги юниоров в рамках Всероссийских соревнований по биатлону и Первенства России.
Участниками станут около 120 спортсменов из 16 муниципальных образований. Среди них биатлонисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, ХМАО Югры и Тюменской области. Вместе с российскими спортсменами на дистанции выйдут представители Белоруссии, им предстоит участвовать в гонках вне зачета.
Тюменскую область представят 11 биатлонистов.
18 и 19 февраля пройдут старты в рамках Всероссийских соревнований по биатлону.
В первый день состязаний в 11:00 состоятся спринтерские гонки на 10 и 7,5 км.
Во второй соревновательный день пройдут смешанные эстафеты. Начало в 11:00.
Награждение призеров состоится по завершении всех гонок.
21 февраля в 10:40 стартуют патрульные (командные) гонки. Юниоры побегут 20 км., а юниорки – 15 км. Данные соревнования пойдут в зачет Первенства России. Награждение состоится по окончании каждого забега.
"Уват постоянно принимает крупные соревнования по биатлону, поэтому мы уверены в своих силах. Судейский корпус готов, трассы подготовлены, прогноз погоды обещает оптимальные условия для проведения соревнований – все должно пройти по регламенту", - рассказал главный судья соревнований Василий Софронов.
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