Тюменские баскетболисты сыграют дома с белгородской, пермской и челябинской командами

10-12 февраля в Тюмени пройдут встречи третьего раунда чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе "Студенческая лига РЖД" среди мужских команд этапа "Challenge С". Матчи пройдут на базе Тюменского индустриального университета (ул. Володарского, 38).

Участие примут юноши не старше 25 лет. Помимо тюменцев сыграют команды из Екатеринбурга, Челябинской и Белгородской областей и сборные Красноярского и Пермского краёв. Кроме того, в "Challenge С" выступает "Алматинский легион" (Алматы), однако участвовать в играх на этой неделе команда не будет.

Тюменская команда "ТИУ-Гвардия" проведет три домашних матча.

10 февраля в 19:00 тюменцы сыграют с представителями Челябинской области, 11 февраля в 18:00 - с командой Белгородской области, 12 февраля в 14:00 - с пермской "ПАРМА-КОР".

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".