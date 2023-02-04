ФК "Тюмень" отправится на "Кубок Иртыша"

Футболисты "Тюмени" вышли из отпуска. Лидеру 4-й группы ФНЛ-2 предстоит подготовка ко второй части сезона, который начнется 2 апреля.

На следующей неделе оба состава "Тюмени" поборются за "Кубок Иртыша". Турнир состоится в Омске с 11 по 15 февраля. По графику основа и дублеры тюменского клуба станут соперниками 12 февраля. Также на поле выйдут "Иртыш" и команда Сибирского государственного университета физической культуры и спорта из Омска, "Енисей-2" из Красноярска.

В марте у "Тюмени" запланирован сбор в Турции с контрольными матчами, сообщает Вслух.ру.

В межсезонье произошли изменения в составе. После последней игры в ноябре клуб покинул вратарь Владимир Грошев. В январе расторгнут контракт с полузащитником Никитой Чистяковым. Против "Тюмени" он может сыграть весной в составе "Новосибирска".