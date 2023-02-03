Около 200 тхэквондистов поспорят за медали областного первенства

Чемпионат и первенство Тюменской области по тхэквондо (ВТФ) пройдут 4 и 5 февраля в тюменском спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье", за медали будут бороться спортсмены 15-17 лет взрослые. Всего в турнире примут участие около 200 спортсменов из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Среди них победители и призеры окружных и российских соревнований прошлого года.

"С каждым годом соревнования собирают все больше участников. Если раньше мы за два дня успевали провести турнир среди представителей всех возрастных категорий, то теперь "разводим" потоки, так как принять за 2 дня такое количество спортсменов стало просто невозможным. Кадеты и молодежь примут соревновательную эстафету через месяц, 4 и 5 марта", – рассказала секретарь региональной общественной организации "Союз тхэквондо Тюменской области" Наиля Уразова.

В результате поединков будут определены участники предстоящего чемпионатов и первенств УФО и России.