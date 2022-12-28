Забег обещаний пройдет в Тюмени 1 января

13:01 28 декабря 2022
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Фото - https://vk.com/agt72

"Забег обещаний" 1 января традиционно пройдет на набережной в районе "Конторы пароходства", на своих номерках участники напишут свои пожелания, публично пообещают их выполнить и пробегут (не на время) количество метров, соответствующих наступившему году.

О традиции в телеэфире рассказал накануне глава города Руслан Кухарук, похваставшись, что его обещание на этот год выполнено: он загадывал приступить к созданию пешеходной улицы Дзержинского, и большая часть проекта уже реализована. 

"Что именно напишет на своем номере Руслан Кухарук, узнаем 1 января 2023 года. Массовый старт забегу на символичные 2023 метра будет дан в 12 часов у "Конторы пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1)", - отмечают в администрации города. 

Теги: городская среда , забег , Новый год , Руслан Кухарук
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