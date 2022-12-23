В Тюмени проходит выездное заседание Спорткомитета Росгвардии

Спортивный комитет войск национальной гвардии Российской Федерации проводит в Тюмени ряд выездных мероприятий в рамках подведения итогов деятельности в 2022 году. Участниками мероприятия стали представители центрального аппарата, начальники физической подготовки и спорта, руководители спортивных команд округов Росгвардии, начальники кафедр физической подготовки военных институтов, начальники физической подготовки и спорта подразделений непосредственного подчинения, а также представители Московского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова и Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Ф. Кузьмина.

Тюменский регион стал площадкой для проведения семинара, потому что сотрудники регионального управления Росгвардии имеют высокие достижения в военно-прикладных и служебно-прикладных видах спорта. Лыжники Сергей Устюгов, Александр Большунов, Денис Спицов, Татьяна Сорина являются офицерами Уральского округа Росгвардии из Тюменской области. А недавно чемпионом мира по полноконтактному каратэ стал сотрудник территориального управления Максим Быков. Кроме того, более 600 тюменских росгвардейцев приступили к выполнению нормативов, и порядка 80% из них стали обладателями знаков отличия ГТО различного достоинства.

При определении места проведения семинара учитывалась и спортивная база. В этом плане региону тоже есть, чем похвалиться. Так, встреча с представителями спортивной отрасли Тюменской области состоялась в легкоатлетическом манеже. Гостей приветствовали директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, директор департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени Сергей Борисевич, заместитель председателя регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", подполковник внутренней службы Дмитрий Абатуров, директор ГАУ ТО "ДЭССО" Станислав Крылов, начальник спортивного сооружения Андрей Аввакумов.

Сначала для гостей провели экскурсию по многофункциональному центру, они смогли понаблюдать за проходящими здесь тренировками. "Появление в 2014 году данного объекта дало большие возможности для спортивной подготовки по легкой атлетике, скалолазанию, гимнастике. Помимо этого продемонстрировали коллегам, что манеж открыт и для всех желающих, любителей спорта", – рассказал Евгений Хромин.

"Спортивная инфраструктура, и результаты деятельности в Тюменской области впечатляют. Видно, что спортивной отрасли уделяется должное внимание," - подчеркнул полковник Павел Пак.

Он также поделился с представителями органов власти результатами деятельности Спортивного комитета Росгвардии, новыми ведомственными разработками в области спорта, поблагодарил за продуктивное взаимодействие и сотрудничество. В завершение встречи лучшим сотрудникам регионального управления Росгвардии были вручены благодарности департамента за вклад в развитие в физической культуры и спорта в Тюменской области.