Юные тюменцы посоревнуются за место в сборной по боксу

Фото - Федерация бокса Тюменской области

Областной турнир по боксу среди спортсменов 2009-2010 г.р. с 22 по 24 декабря пройдет в СК "Прибой", участвовать в нем будут более 60 мальчиков и девочек из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Тюменского, Уватского районови с Ямала, сообщает областной депспорта.

Соревнования проходят для отбора юных боксеров для участия в первенстве УФО, которое пройдет в мае 2023 года в Увате. 13-14 лет – самый первый возраст для участия в соревнованиях по классификации министерства спорта . Он же является самым массовым, поэтому юным боксерам нужно будет постараться, чтобы попасть в сборную области- конкуренция будет высока.

Награждение пройдет после окончания финальных боев. Также во время торжественной церемонии награждения пройдут показательные бои по правилам профессионального бокса в исполнении взрослых спортсменов.

Президент федерации бокса Тюменской области Алишер Миржалалов: