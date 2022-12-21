Юные тюменцы посоревнуются за место в сборной по боксу

16:30 21 декабря 2022
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Фото - Федерация бокса Тюменской области

Областной турнир по боксу среди спортсменов 2009-2010 г.р. с 22 по 24 декабря  пройдет в СК "Прибой", участвовать в нем будут более 60 мальчиков и девочек из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Тюменского, Уватского районови с Ямала, сообщает областной депспорта.

Соревнования проходят для отбора юных боксеров для участия в первенстве УФО, которое пройдет в мае 2023 года в Увате. 13-14 лет – самый первый возраст для участия в соревнованиях по классификации министерства спорта . Он же является самым массовым, поэтому юным боксерам нужно будет постараться, чтобы попасть в сборную области- конкуренция будет высока.

Награждение пройдет после окончания финальных боев. Также во время торжественной церемонии награждения пройдут показательные бои по правилам профессионального бокса в исполнении взрослых спортсменов.

Президент федерации бокса Тюменской области Алишер Миржалалов:

Наши спортсмены выступают на соревнованиях по правилам олимпийского бокса, он сильно отличается от профессионального – другие правила, другие критерии оценки и меньшее количество раундов. Сейчас профессиональный бокс зарегистрирован как отдельный вид спорта. Поэтому мы хотим показать ребятам как выглядит другое направление, чтобы они сравнили и позднее смогли попробовать себя в нем. Соревнования по профессиональному боксу в Тюменской области не проводили более 10 лет.

Теги: бокс
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