Спортсмены из ДНР сыграют в тюменском чемпионате по баскетболу на колясках

Фото: Светлана Чикишева

8 и 9 декабря определятся чемпионы Тюменской области по баскетболу на колясках. Игры пройдут в спорткомплексе "Здоровье". 8 декабря в 16 часов пройдет церемония открытия, сразу после этого будет дан старт соревнованиям. 9 декабря игры начнутся в 9 часов.

Участие в баскетбольных баталиях примут три команды. Это региональная сборная "Шанс", команда из Донецкой народной республики, а также коллектив, который объединит любителей баскетбола из муниципальных образований нашего региона.

Матчи обещают быть зрелищными, ведь с 27 ноября тюменские и донецкие спортсмены оттачивают мастерство на совместных учебно-тренировочных сборах на базе "Олимпийской Ребячки".

"Мы действительно подружились, много общаемся, делимся опытом. В последнее время, к сожалению, не было возможности у нас тренироваться. Из-за опасных ситуаций тренировки отменялись. Здесь отвели душу, как говорится. Размяли "косточки". По плану у нас комплекс силовых тренировок сейчас. Рады возможности не только потренироваться, но и посоревноваться. Настрой боевой, на победу", – сказал капитан команды ДНР Андрей Калугин.

"Это потрясающая возможность получить новый спортивный опыт. Мы обратили внимание на тренировочный силовой комплекс гостей. Он очень интенсивный, сложный и весьма эффективный. Взяли его на вооружение, начали применять на своих тренировках. Вот предстоящий чемпионат и покажет все результаты сборов", – прокомментировал руководитель команды "Шанс" Иван Павлов.