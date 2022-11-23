Лучшие стрелки отправятся на всероссийские соревнования

В Тюмени завершился областной чемпионат по пулевой стрельбе. Участниками стали 46 стрелков из Заводоуковского городского округа, Тюмени, Кургана, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и других городов.

В течение трех дней спортсмены соревновались в стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия на дистанции от 10 до 50 метров. Во всех дисциплинах лидировали тюменские участники.

Лучшими стрелками из пневматической винтовки стали Жуков Дмитрий и Кипренко Полина.

Первые места в стрельбе из пневматического пистолета заняли Агеев Марк и Дымченко Диана.

Лучшие результаты в стрельбе из малокалиберной винтовки (3х20) снова показали Жуков Дмитрий и Кипренко Полина.

В стрельбе из малокалиберного пистолета (мп-60) победу одержали Смоленцев Марк и Гумерова Даяна.

- Участники не перестают радовать своими показателями. С каждым годом их навыки улучшаются. Приятно, что интерес к соревнованиям проявляют не только опытные спортсмены, но и те, кто не так давно пришел в стрелковый спорт. Например, Агеева София. В свои 12 лет уже выполнила 1 взрослый разряд. Это отличный результат, - поделилась президент спортивной федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Тюменской области Ольга Ячневская.

По итогам соревнований лучшие стрелки войдут в состав сборной Тюменской области, которой предстоит показать свою меткость на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе уже 17 декабря в Глазове (Республика Удмуртия).