Лучшие стрелки отправятся на всероссийские соревнования

В Тюмени завершился областной чемпионат по пулевой стрельбе. Участниками стали 46 стрелков из Заводоуковского городского округа, Тюмени, Кургана, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и других городов.
В течение трех дней спортсмены соревновались в стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия на дистанции от 10 до 50 метров. Во всех дисциплинах лидировали тюменские участники.
Лучшими стрелками из пневматической винтовки стали Жуков Дмитрий и Кипренко Полина.
Первые места в стрельбе из пневматического пистолета заняли Агеев Марк и Дымченко Диана.
Лучшие результаты в стрельбе из малокалиберной винтовки (3х20) снова показали Жуков Дмитрий и Кипренко Полина.
В стрельбе из малокалиберного пистолета (мп-60) победу одержали Смоленцев Марк и Гумерова Даяна.
- Участники не перестают радовать своими показателями. С каждым годом их навыки улучшаются. Приятно, что интерес к соревнованиям проявляют не только опытные спортсмены, но и те, кто не так давно пришел в стрелковый спорт. Например, Агеева София. В свои 12 лет уже выполнила 1 взрослый разряд. Это отличный результат, - поделилась президент спортивной федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Тюменской области Ольга Ячневская.
По итогам соревнований лучшие стрелки войдут в состав сборной Тюменской области, которой предстоит показать свою меткость на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе уже 17 декабря в Глазове (Республика Удмуртия).
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