Тюменские спортсмены стали финалистами Нацпремии-2022

Первый этап отбора лауреатов Национальной спортивной премии этого года завершён. Отбор проводился в формате всероссийских конкурсов по номинациям в сфере физической культуры и спорта. Члены конкурсных комиссий рассмотрели заявки и определили по три финалиста в каждой из 18 номинаций 11 всероссийских конкурсов.

В номинации "Преодоление" в категории "Лучшая спортсменка" финалисткой стала трёхкратная чемпионка мира по зимним видам спорта 2022 года в биатлоне спорта слепых, победительница Зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" Вера Хлызова. В категории "Лучший тренер" в тройку вошёл наставник Веры Хлызовой и других тюменских паралимпийцев, заслуженный тренер России Вячеслав Голдинов.

Лауреатов премии в итоге определит экспертный совет, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры, общественные деятели. Победители будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 14 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Каждый из 18 лауреатов получит премию в 1 миллион рублей.