В Тюмени впервые прошел региональный турнир по спортивной гимнастике

В турнире по спортивной гимнастике, посвященному олимпийскому чемпиону и уроженцу Тюменской области Борису Шахлину участвовали 150 юных гимнастов из 14 городов Уральского, Сибирского и Поволжского федеральных округов, в течение двух дней они соревновались за победу в традиционном гимнастическом многоборье.

Среди кандидатов в мастера спорта первое место взяли гимнасты Юлия Иванова (СШ г. Ялуторовск) и Тимофей Капустин (СШ № 1 г. Тюмень).

По итогам выступлений мастеров спорта победителями стали Ксения Синельникова и Дмитрий Леонтьев (СШ № 1 г. Тюмень).

Среди спортсменов первого спортивного разряда первое место заняли Анна Ключникова (СШ г. Ишим) и Эльдар Фатихов (СШ № 1 г. Тюмень).

Победителями среди атлетов со вторым спортивным разрядом стали Софья Шварц и Дмитрий Панов (СШ № 1 г. Тюмень).

Среди гимнастов с третьим спортивным разрядом победу одержали Виктория Стиченская (СШ г. Ишим) и Никита Дымов (СШ № 1 г. Тюмень).

"Наша цель - научиться выступать, потому что за последние пару лет стартов было мало. Результатом довольна, ведь в каждом разряде наши спортсмены стали призерами. Синельникова Ксения удивила своим результатом. Она сейчас в том возрасте, когда тело меняется и возникает много трудностей при выполнении некоторых элементов, это сказывается как и в физическом плане, так и в психологическом. Но она собралась и заняла первое место среди мастеров спорта даже после травмы, полученной на соревнованиях в Красноярске", - рассказала тренер тюменской спортшколы №1 Елена Овчарова.