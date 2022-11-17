Тюменские дзюдоисты представят регион на международных соревнованиях

Серию профессиональных турниров RUSSIAN JUDO TOUR продолжат международные соревнования по дзюдо в Челябинске 19 и 20 ноября. Турнир посвящен памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Григория Веричева.

На татами встретятся около 300 сильнейших российских дзюдоистов, а также представителей Таджикистана, Узбекистана и Беларуси.

Честь Тюменской области будут защищать 20 спортсменов, среди которых призеры международных стартов, чемпионатов и первенств России: Шамсутдин (-60 кг) и Шамиль (-73 кг) Умаевы, Алим Балкаров (-73 кг), Эльдар Аллахвердиев (-90 кг), Роман Донцов (-90 кг), Алина Сергеева (-48 кг), Юлия Куняева (-52 кг), Любовь Тимофейчева (-57 кг), Анастасия Куняева (-63 кг), Любовь Орлова (-78 кг), Валерия Таратунина (+78 кг).

Наблюдать за поединками можно в прямом эфире на сайте федерации дзюдо России. Начало ежедневно в 10:00, финальные поединки – в 17:00.Программа соревнований:

19 ноября

мужчины: -60, -66, -73 кг

женщины: -63, -70, -78, +78 кг

20 ноября

мужчины: -81, -90, -100, +100 кг

женщины: -48, -52, -57 кг.