Тюменские олимпийцы участвуют в юбилейных мероприятиях Российского союза спортсменов

В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся торжественный вечер, посвященный 30-летию Общероссийской общественной организации "Российский союз спортсменов". В рамках юбилейного праздника чествовали чемпионов и призеров Олимпийских игр, которые прошли 70, 50, 30 и 10 лет назад.

Тюменскую область на мероприятии представили олимпийская чемпионка по биатлону (Нагано, 1998 г.), серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр (Солт-Лейк-Сити, 2002 г.), чемпионка мира и Европы, Заслуженный мастер спорта России Галина Куклева и серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион и призёр чемпионатов мира и Европы, чемпион и неоднократный призёр чемпионатов СССР, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе, Почётный президент тюменской региональной федерации спортивной борьбы Владимир Чебоксаров.

Галина Куклева:

На открытии выступили министр спорта России Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Программа встречи разных поколений олимпийцев была построена очень торжественно, каждый блок программы отражал определенный период времени. 70 лет назад состоялась первая послевоенная Олимпиада в Хельсинки, в которой принимали участие еще молодые ветераны Великой Отечественной войны. В столь трудное для страны и мира время, понеся огромные потери, страны сумели представить свои команды и выступить на Олимпиаде. Последующие блоки праздника были посвящены играм в Мюнхене (1972 г.), Барселоне (1992 г.) и Лондоне (2012 г.). Каждый сопровождался чествованием лучшего спортсмена и лучшей команды игр. Я вошла в награждение в составе женской эстафетной биатлонной сборной вместе с Ольгой Пылевой, Светланой Ишмуратовой, Альбиной Ахатовой. Очень приятно было встретиться с ними вновь, вспомнить и ощутить дружескую поддержку команд. Радует, что о тебе помнят, тебя знают, тобой гордятся.

По окончании праздничного мероприятия всех гостей пригласили на "Спартакиаду ветеранов" - так называется один из проектов, который реализует Российский союз спортсменов. От Тюменской области в спартакиаде принимает участие Владимир Чебоксаров.