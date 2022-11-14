В Тюменской области развивается марафонское движение "МЫ ЗА СПОРТ"

Тюменская область приняла участие в реализации проекта "МЫ ЗА! СПОРТ", инициированного Российским физкультурно-спортивным обществом "Спартак" за счет средств гранта Министерства спорта Российской Федерации, в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

Проект одновременно проходил в 45 субъектах России. Не осталась в стороне и Тюменская область.

В течение месяца жители региона бесплатно занимались легкой атлетикой, отрабатывая универсальные беговые упражнения, рассчитанные на любой уровень подготовки. Участники пользовались трекинговой системой – приложением "МЫ ЗА! СПОРТ".

Всего в проекте было задействовано 86 человек от 30 до 45 лет.

Полуторачасовые тренировки проходили на стадионе "Геолог", на территории Центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" и в эко-парке "Затюменский".

Самое главное, что завершение проекта не означает прекращение тренировочной активности!

– Мы продолжаем заниматься на постоянной основе, независимо от реализации проекта. Впервые в качестве эксперимента решили попробовать заявиться на грант. Сумма небольшая, 12 тысяч рублей, но мы уверены, что это только начало. На следующий год планируем получить грант побольше и найти возможность масштабировать проект, выйдя за пределы города Тюмени. Интерес к проекту у жителей есть. В числе наших участников – молодые специалисты крупных предприятий города, менеджеры, медицинские сотрудники, педагоги, есть спортсмены, которые активно участвуют в марафонах, имеют хороший уровень подготовки. Главный результат проекта – это желание участников продолжать регулярные занятия физической культурой! – считает региональный координатор проекта Денис Кораблев.

Кстати, записаться на тренировки можно в любое время по тел. 8 (932) 481 77 99. В зимний период занятия проходят в легкоатлетическом манеже. Для участия необходима медицинская справка.